Elezioni | Draghi | “La mia agenda? Difficile dire che esista | è fatta di risposte pronte e credibilità”

(Di giovedì 4 agosto 2022) L’? “Risposta pronta e“. A spiegarne le caratteristiche è stato lo stesso premier, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa. “Quando ho iniziato – ha detto – non avevo un’, che èdiai problemi, di obiettivi raggiunti. Èche esiste un’: sono leai problemi che si presentano, come alla pandemia o nel centrare gli obiettivi del Pnrr. Risposta pronta e: il governo ha avutointerna e internazionale. Avere il credito internazionale alto è importantissimo, è una componente importante rispetto al perché l’Italia oggi ...

pietroraffa : Durante l’intero governo Draghi il Pil italiano ha fatto registrare il più alto incremento (+7,6%) tra i grandi Pae… - lucianonobili : “Alle elezioni si presentano una destra sovranista e una sinistra populista che sono d’accordo sul non voler contin… - DavidPuente : Prima: «Basta Draghi, elezioni subito! ItalExit lancia la petizione contro Draghi. Già decine di migliaia di firme»… - GnesottoRoberto : RT @pietroraffa: Durante l’intero governo Draghi il Pil italiano ha fatto registrare il più alto incremento (+7,6%) tra i grandi Paesi risp… - Gabri8_Milano : RT @pietroraffa: Durante l’intero governo Draghi il Pil italiano ha fatto registrare il più alto incremento (+7,6%) tra i grandi Paesi risp… -

Alessandro Orsini accusa il premier Mariodi rafforzare il blocco della Russia vicino alle ... REGIONALI SICILIA IL 25 SETTEMBRE CONPOLITICHE/ Musumeci: "mi sono dimesso" L'APERTURA ......neanche due giorni il patto "largo" messo in piedi dal Partito Democratico in vista delle...poi aprirle a Sinistra Italiana e Verdi (che pure non votarono mai la fiducia al Governo), al ...Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Oggi alla fine del Cdm ho fatto tanti auguri di buone vacanze a quelli che non hanno la campagna elettorale e gli auguri a tutti quelli che devono farla, che ...Roma, 4 ago. (Adnkronos) - L'agenda Draghi "Risposta pronta e credibilità". A spiegarne le caratteristiche è lo stesso premier, rispondendo alle domande dei cronisti in conferenza stampa.