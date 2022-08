Elezioni 2022, Agcom continua sulla linea dell’autoregolamentazione per disciplinare la par condicio sui social (Di giovedì 4 agosto 2022) Qualche giorno fa, come avevamo riportato, Agcom aveva espresso delle forti preoccupazioni per come verrà gestita la campagna elettorale sui social network e sulle piattaforme digitali in generale. In modo particolare, l’autorità garante delle comunicazioni, per bocca del suo presidente Giacomo Lasorella, aveva ritenuto difficile applicare la par condicio ai social network: come si fa, infatti, a commisurare uno spazio uguale o, quantomeno, proporzionale per i partiti e le coalizioni su piattaforme private, dove funzionano le logiche del vil denaro (più investi e più i tuoi post possono raggiungere utenze targettizzate)? Oggi, l’Agcom ha fatto sapere che, all’interno del regolamento sulla par condicio, sarà inserito un paragrafo ad hoc proprio per le piattaforme ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 4 agosto 2022) Qualche giorno fa, come avevamo riportato,aveva espresso delle forti preoccupazioni per come verrà gestita la campagna elettorale suinetwork e sulle piattaforme digitali in generale. In modo particolare, l’autorità garante delle comunicazioni, per bocca del suo presidente Giacomo Lasorella, aveva ritenuto difficile applicare la parainetwork: come si fa, infatti, a commisurare uno spazio uguale o, quantomeno, proporzionale per i partiti e le coalizioni su piattaforme private, dove funzionano le logiche del vil denaro (più investi e più i tuoi post possono raggiungere utenze targettizzate)? Oggi, l’ha fatto sapere che, all’interno del regolamentopar, sarà inserito un paragrafo ad hoc proprio per le piattaforme ...

