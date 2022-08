EcoAltoMolise : Don Ciotti a Villacanale: «Basta cittadini ad intermittenza, servono cittadini responsabili» - cogonipiero2 : RT @MaurizioBarbar7: «La politica dovrebbe essere al servizio del bene comune, non dei propri consensi.» ~ DON CIOTTI ~ - giornalemolise : Don Luigi Ciotti visita #Capracotta a ridosso della #Pezzata - - carlogubi : 'La mia terra la difendo', il fumetto sul ragazzo di Sicilia che ha sfidato 'il pregiudicato Sgarbi'. Contributi di… - MaurizioBarbar7 : «La politica dovrebbe essere al servizio del bene comune, non dei propri consensi.» ~ DON CIOTTI ~ -

L'Eco dell'Alto Molise e Alto Vastese

Tutti in religioso silenzio hanno ascoltato le vibranti parole di, il prete che combatte le mafie, il malaffare e le dipendenze da una vita, insieme ai suoi collaboratori. "Se dopo trent'...Luigisi è recato in visita a Capracotta nel pomeriggio odierno e ha incontrato... Articoli recenti A Castel del Giudice un evento tra stelle e miti Don Ciotti a Villacanale: «Basta cittadini ad intermittenza, servono cittadini responsabili» «La malattia più diffusa e temibile è quella della delega: se ne occuperanno gli altri, non noi. E’ ora di dire basta ai cittadini ad intermittenza, perché servono cittadini responsabili».Don Luigi Ciotti si è recato in visita a Capracotta nel pomeriggio odierno e ha incontrato il Sindaco Candido Paglione.