Docenti esperti, i sindacati non ci stanno: “Non servono premi ma risorse per il contratto. La scuola va avanti con gli insegnanti sottopagati” (Di giovedì 4 agosto 2022) Uno su dieci, dopo formazione e selezione. insegnanti pagati a premi e nemmeno tutti. Il governo (dimissionario) disegna ad agosto l’impianto della scuola nei prossimi anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 agosto 2022) Uno su dieci, dopo formazione e selezione.pagati ae nemmeno tutti. Il governo (dimissionario) disegna ad agosto l’impianto dellanei prossimi anni. L'articolo .

