CdS – Calciomercato Serie C | Crotone | presi Pannitteri e Tribuzzi

Crotone – Il Crotone, tramite il proprio sito, ha annunciato "un doppio colpo di mercato: in rossoblù arrivano Orazio Pannitteri e Alessio Tribuzzi. Pannitteri, svincolato dopo l'ultima esperienza alla Fermana dove si è messo in evidenza nella passata stagione in Serie C realizzando ben 10 reti, è cresciuto nel settore giovanile del Catania, città che gli ha dato i natali il 17 agosto 1999. Prima della Fermana ha vestito le maglie di Acireale e Locri in D, e Vis Pesaro in C. Ala destra col vizio del gol, garantisce corsa sulla fascia, dribbling ed ha un mancino perfetto. Tribuzzi giunge invece a titolo definitivo dal Frosinone Calcio. Romano, 24 anni da compiere il prossimo 19 ...

