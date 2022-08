Calcio:Roma; Wijnaldum ci siamo, può arrivare nel pomeriggio (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma e Psg hanno trovato l'accordo definitivo per Georginio Wijnaldum. Arriverà in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022)e Psg hanno trovato l'accordo definitivo per Georginio. Arriverà in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. ...

