Bce pronta ad alzare ancora i tassi

(Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Nella riunione del 21 luglio scorso, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di inndi interesse di riferimento e ha approvato il Tpi. Nelle prossime riunioni sarà opportuna un’ulteriore normalizzazione deidi interesse. L’evoluzione futura deidi riferimento continuerà a essere dipendente dai dati e contribuirà al conseguimento dell’obiettivo di inflazione del 2 per cento nel medio termine. Lo scrive la Banca centrale europea nel suo bollettino. Il Consiglio direttivo, ribadiscono inoltre da Eurotower, è pronto ad adeguare tutti gli strumenti nell’ambito del suo mandato per assicurare che l’inflazione si stabilizzi sull’obiettivo del 2 per cento nel medio termine. Il nuovo Tpi garantirà l’ordinata trasmissione dell’orientamento di politica monetaria in tutta l’area ...