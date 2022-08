Ana de Armas da bruna a bionda per diventare Marilyn, e altri cambi di colore radicali delle star (Di giovedì 4 agosto 2022) L'attrice cubana è passata al capello platino per calarsi nei panni della bionda (tinta) più celebre di Hollywood, che moriva in circostanze misteriose 60 anni fa. Sul set Ana ha indossato innumerevoli parrucche bionde, ma altre dive dello showbiz hanno tinto i loro capelli naturali Leggi su vanityfair (Di giovedì 4 agosto 2022) L'attrice cubana è passata al capello platino per calarsi nei panni della(tinta) più celebre di Hollywood, che moriva in circostanze misteriose 60 anni fa. Sul set Ana ha indossato innumerevoli parrucche bionde, ma altre dive dello showbiz hanno tinto i loro capelli naturali

NetflixIT : Guardata da tutti, vista da nessuno. Ana de Armas è l'iconica Marilyn Monroe in BLONDE, in arrivo su Netflix il 28… - ericeidelstein : “il film “Blonde” con Ana de Armas” - italian radio in a cab - VanityFairIt : A sessant’anni da quel 4 agosto 1962, l’indimenticabile Marilyn Monroe rivive nell’attesissimo Blonde. In anteprima… - GianlucaOdinson : Blonde – Trailer italiano per il film con Ana De Armas, dal 28 settembre su Netflix - IOdonna : Tre look sensuali da copiare a Ana de Armas -