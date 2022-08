(Di mercoledì 3 agosto 2022)– A, la città del Mof, delle produzioni agricole di qualità e del buon cibo a km 0, prosegue anche dopo l’Anno Internazionale della Frutta e della Verdura l’impegno volto a promuovere un’alimentazione e uno stile di vita salutari. E quale posto migliore se non la spiaggia per accendere i riflettori sulla bontà, sulla genuinità e sugli effetti benefici dell’ortofrutta italiana?, a gran richiesta, il, l’evento promosso lo scorso anno sul litorale diper celebrare l’anno internazionale della Frutta e della Verdura promosso dalla Fao. Colori, freschezza e tanto divertimento vista mare per assaggiare, riflettere, acquisire stili di vita salutari e riproporli durante tutto l’anno. Due le date da segnare in agenda: venerdì 5 ...

ProLocoFondi : Torna il “Fondi Fruit Summer”: appuntamento il 5 agosto al Lido Knulp e il 12 al Wave Beach Club. Yoga, frutta fres… - infoitinterno : Fondi, la Cina torna a rendere - bizcommunityit : Fondi, la Cina torna a rendere - - gazzettadegliau : Tutta Via Diversivo Acquachiara torna ad essere di competenza provinciale dopo diciassette lunghi anni -

Milano Finanza

'Sono assillato daiche vogliono comprare il Napoli, basta. Gli americani mi hanno offerto in ... che ha già vestito la maglia dello Spezia nello scorso campionato,in Liguria in prestito ...Come detto, durante la serata ci sarà una raccoltaa offerta libera per sostenere il progetto di restauro della cattedrale. Fondi, la Cina torna a rendere - MilanoFinanza.it Lo affermano i consiglieri comunali del Partito Democratico Stefania Catalano e Piero Giampietro, dopo l’approvazione di una delibera con cui la giunta Masci ...Rinnovato l’appuntamento del Mof con yoga, frutta fresca, animazione, giochi e divertimento in spiaggia A Fondi, la città del Mof (Mercato ortofrutticolo), delle produzioni agricole di qualità e del b ...