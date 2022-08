Taekwondo Juniores | Galiero è bronzo ai Campionati del Mondo

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Incredibile Giulia. Nella prima giornata dei WorldJunior Championships vince una stupenda e importante medaglia dial suo esordio mondiale. All'Armeec Arena di Sofia, in Bulgaria, Giulia nella categoria -44 kg conquista il podio, sfumando la finale di un soffio, contro l'ottima atleta tailandese, Natkamon Wassana (1-2 il risultato della semifinale). Ai quarti di finale il capolavoro contro la coreana Hyejin Oh dove vince per due round a 1 in un incontro mozzafiato e spettacolare in cui l'azzurra è stata praticamente perfetta. Negli incontri precedenti Giuliaaveva superato nell'ordine, l'azera Alima Guliyeva (2-0) e l'egiziana Salma Hussein Mahmoud Islam (2-1). (fita.it)