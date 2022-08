Sonia Bruganelli, la verità sulla crisi con Bonolis, cosa è successo nella coppia? (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono una delle coppie più longeve dello spettacolo e nel corso degli anni sono sempre stati oggetto di rumors che le vedevano in crisi i due però sono sempre riusciti a smentire queste voci rimanendo uniti. Che cosa c’è di diverso adesso? Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono una coppia favolosa molto amata dai fan. Il loro rapporto è cresciuto nel tempo assieme a loro solidificandosi e i due sembrano legati più che mai. Non è facile capire che cosa stia accadendo realmente tra loro due perché entrambi sono persone molto simpatiche con grande senso dell’umorismo per cui non è sempre possibile prendere alla lettera quello he dicono. Sonia ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 3 agosto 2022)e Paolosono una delle coppie più longeve dello spettacolo e nel corso degli anni sono sempre stati oggetto di rumors che le vedevano ini due però sono sempre riusciti a smentire queste voci rimanendo uniti. Chec’è di diverso adesso?e Paolosono unafavolosa molto amata dai fan. Il loro rapporto è cresciuto nel tempo assieme a loro solidificandosi e i due sembrano legati più che mai. Non è facile capire chestia accadendo realmente tra loro due perché entrambi sono persone molto simpatiche con grande senso dell’umorismo per cui non è sempre possibile prendere alla lettera quello he dicono....

fanpage : Sarà Sophie Codegoni a sostituire Sara Croce nel ruolo di Bonas di “Avanti un altro”. A sceglierla è stata Sonia Br… - zazoomblog : Sonia Bruganelli la moglie di Bonolis esce allo scoperto: “Momento molto delicato…” Fan sconvolti - #Sonia… - lareina_sorge : RT @ChaanelChanel: Felicissima per Soleil che condurrà il gfvip party e felicissima per sophie e questa sua esperienza con Sonia bruganelli… - duca1072 : RT @regno_disoleil: Perché alcuni di voi sono tristi o arrabbiati con Sonia Bruganelli? Io sono sicuro che se Sonia vorrà potrà collaborar… - tizybritneyarmy : RT @ChaanelChanel: Felicissima per Soleil che condurrà il gfvip party e felicissima per sophie e questa sua esperienza con Sonia bruganelli… -