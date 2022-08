Non solo danni economici, da Covid in eredità società più violenta. Lo dice l’Osservatorio sulla salute mentale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Non solo danni economici e problemi di salute a lungo termine per chi ha avuto Covid-19. La pandemia rischia di lasciarci in eredità anche una società più violenta, caratterizzata da una maggiore aggressività individuale. “Stiamo approfondendo con una ricerca ad hoc il fenomeno. E i primi dati indicano che senza dubbio nel post Covid nella società si osserva una maggiore violenza”. Lo anticipa all’Adnkronos salute Armando Piccinni, direttore dell’Osservatorio sulla salute mentale in Italia e presidente della Fondazione Brf per la ricerca in psichiatria e neuroscienze, in base ai primi risultati di uno studio in corso sul Long ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 agosto 2022) None problemi dia lungo termine per chi ha avuto-19. La pandemia rischia di lasciarci inanche unapiù, caratterizzata da una maggiore aggressività individuale. “Stiamo approfondendo con una ricerca ad hoc il fenomeno. E i primi dati indicano che senza dubbio nel postnellasi osserva una maggiore violenza”. Lo anticipa all’AdnkronosArmando Piccinni, direttore delin Italia e presidente della Fondazione Brf per la ricerca in psichiatria e neuroscienze, in base ai primi risultati di uno studio in corso sul Long ...

GianlucaVasto : Diciamola tutta! Un drago politicamente sopravvalutato, portato al Governo solo per diventare PdR. Due fallimenti!… - gippu1 : Aspettando #DeKetelaere, la maglia numero 90 del Milan è stata indossata in serie A solo per cinque minuti (più rec… - pietroraffa : == Emma Bonino:'Il solo sospetto che diamo un voto di più alla destra putiniana è una cosa che non voglio portarmi… - LucLucky10 : @elio_vito Sono convinto che lei scriva fesserie per avere qualche tweet di risposta e non sentirsi solo. Un consig… - VittorioBuglio1 : RT @FulvioPettinato: Bambina di 5 anni vaccinata con Pfizer il 10 giugno 2022, morta il giorno dopo. Causa del decesso segnalata al VAERS… -