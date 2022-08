Niente Italia per Dries Mertens: il Galatasaray fa all-in (Di mercoledì 3 agosto 2022) Forse anche per uno degli ultimi gioielli della Serie A rimasti ancora senza squadra – come Andrea Belotti vicinissimo alla Roma – è arrivato il momento di prendere una decisione e accasarsi per la prossima stagione. Nelle ultime ore su Dries Mertens si è mosso concretamente il Galatasaray che vorrebbe regalarsi un grande colpo in questa sessione di calciomercato. Il club turco ha allacciato i contatti con l’entourage del giocatore, spingendo per trovare una soluzione in tempi rapidi. La richiesta di Mertens è di un contratto a 5 milioni di euro a stagione per sposare il progetto Galatasaray e volare in Turchia. La distanza tra le parti c’è ma non sembra incolmabile, per questo il belga ci sta pensando, lasciando cadere definitivamente i desideri di chiudere la propria carriera in ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Forse anche per uno degli ultimi gioielli della Serie A rimasti ancora senza squadra – come Andrea Belotti vicinissimo alla Roma – è arrivato il momento di prendere una decisione e accasarsi per la prossima stagione. Nelle ultime ore susi è mosso concretamente ilche vorrebbe regalarsi un grande colpo in questa sessione di calciomercato. Il club turco ha allacciato i contatti con l’entourage del giocatore, spingendo per trovare una soluzione in tempi rapidi. La richiesta diè di un contratto a 5 milioni di euro a stagione per sposare il progettoe volare in Turchia. La distanza tra le parti c’è ma non sembra incolmabile, per questo il belga ci sta pensando, lasciando cadere definitivamente i desideri di chiudere la propria carriera in ...

