Milan, De Ketelaere si presenta: “Essere qui è un sogno che diventa realtà, voglio vincere dei trofei” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il nuovo acquisto del Milan, Charles De Ketelaere, si è presentato al popolo rossonero in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club: “Ho sempre sognato di vestire questi colori, ma non avrei mai creduto di potercela fare. E’ un sogno che diventa realtà e sono molto orgoglioso“. Il belga ha poi proseguito: “Il Milan ha un calore speciale ed i tifosi trasmettono grande passioni. Per capirlo non bastano le parole, bisogna Essere qui. Sia Maldini che Massara hanno dimostrato di credere in me e di volermi al Milan. C’è voluto tempo per venire qui, ma era ciò che desideravo e sono contento“. “Sono un giocatore offensivo, mi piace aprire e chiudere l’azione, cerco l’ultimo passaggio e di segnare da attaccante. Adoro avere la ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il nuovo acquisto del, Charles De, si èto al popolo rossonero in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club: “Ho sempre sognato di vestire questi colori, ma non avrei mai creduto di potercela fare. E’ unchee sono molto orgoglioso“. Il belga ha poi proseguito: “Ilha un calore speciale ed i tifosi trasmettono grande passioni. Per capirlo non bastano le parole, bisognaqui. Sia Maldini che Massara hanno dimostrato di credere in me e di volermi al. C’è voluto tempo per venire qui, ma era ciò che desideravo e sono contento“. “Sono un giocatore offensivo, mi piace aprire e chiudere l’azione, cerco l’ultimo passaggio e di segnare da attaccante. Adoro avere la ...

