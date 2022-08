Micciché | presidenza parlamento siciliano? Non c’è bisogno sfratto Meloni

(Di mercoledì 3 agosto 2022) "Giorgiaha fatto una dichiarazione forte dicendo che io non potrei restare alladell'Ars: non c'eradi questo '', perché sapevo già che conducendo questa battaglia contro la ricandidatura di Musumeci non avrei potuto restare alla guida del". Lo ha detto il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, nel corso della cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare a Palazzo dei Normanni di Palermo. "Sapevo che la situazione che si è generata, con la maggioranza della coalizione che non vuole Musumeci, avrebbe messo a rischio la mia permanenza alladell'Ars - ha ribadito Miccichè -, e non c'eradi alcuno ''".

Miccichè ha ribadito il nome dell'ex ministro Stefania Prestigiacomo per ladella Regione, ma ha anche aggiunto di essere pronto a ragionare su altre candidature come ad esempio quella del ...Giorgia Meloni ha detto che, dopo il mio 'no' a Musumeci, mi posso dimenticare ladell'Ars, ma io lo avevo messo in conto. Non era necessario che la Moleni mi disse lo sfratto, io non ho ...