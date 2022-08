(Di mercoledì 3 agosto 2022) Aumentano gli episodi diala seguito dell’utilizzo dialimentari. Il, Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, ha preso nuovi provvedimenti disponendo di aggiungere un’ avvertenza di rischio per questi prodotti, per i quali non potranno più essere indicati particolari effetti fisiologici precedentemente attribuitisostanza. Laè stata diramata “a seguito delle valutazioni condotte su casi di epatotossicità conseguenti all’assunzione dialimentari contenenti estratti e preparati dilonga, nuovamente registrati dopo i precedenti del 2019”. Leggi anche: ...

CorriereCitta : Integratori alla curcuma e danni al fegato: la circolare del Ministero della Salute - Mattonediwalls1 : RT @porticodipinto: E' ufficiale, la curcuma è probabilmente un ecellente integratore - lifestyleblogit : Danni al fegato, giro di vite del ministero su integratori alla curcuma - - porticodipinto : E' ufficiale, la curcuma è probabilmente un ecellente integratore - telodogratis : Danni al fegato, giro di vite del ministero su integratori alla curcuma -

Adnkronos

... per i quali inoltre non potranno più essere indicati particolari effetti fisiologici precedentemente attribuitisostanza. 'alimentari contenenti estratti e preparati di piante di ...... ed interna con gli, risulta essere fondamentale per rendere il sole un alleato del nostro benessere, ed evitare che l'esposizione possa causare gravi problemisalute. L'utilizzo di ... Danni al fegato, giro di vite del ministero su integratori alla curcuma Milano, 3 ago. (Adnkronos Salute) - Giro di vite sugli integratori alimentari alla curcuma, dopo nuovi episodi di danni al fegato. In una ...Giro di vite sugli integratori alimentari alla curcuma, dopo nuovi episodi di danni al fegato. In una circolare del ministero della Salute, Direzione ...