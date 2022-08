Indagine plusvalenze, richiesta l’archiviazione per l’Inter (Di mercoledì 3 agosto 2022) Verso l’archiviazione l’Indagine sulle plusvalenze dell’Inter Si va verso l’archiviazione dell’Indagine condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti dell’Inter e relativa al caso plusvalenze. A riportarlo è Calcio e Finanza. Non sono emerse condotte da parte dell’Inter o da parte dei suoi vertici finalizzate ad alterare i bilanci del 2017/2018 e 2018/2019. È questa in sintesi la motivazione con cui i pm di Milano Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi, coordinati dall’aggiunto Maurizio Romanelli, hanno chiesto l’archiviazione dell’Indagine a carico di ignoti sulle plusvalenze legate alle operazioni per la cessione di alcuni giocatori. Ora la parola passa al gip. Inter sede ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Versol’sulledelSi va versodell’condotta dalla Guardia di Finanza nei confronti dele relativa al caso. A riportarlo è Calcio e Finanza. Non sono emerse condotte da parte delo da parte dei suoi vertici finalizzate ad alterare i bilanci del 2017/2018 e 2018/2019. È questa in sintesi la motivazione con cui i pm di Milano Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi, coordinati dall’aggiunto Maurizio Romanelli, hanno chiestodell’a carico di ignoti sullelegate alle operazioni per la cessione di alcuni giocatori. Ora la parola passa al gip. Inter sede ...

