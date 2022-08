Foggia | Rsa dell' orrore | maltrattamenti e violenze sessuali sugli anziani pazienti | quattro arresti

fattoquotidiano : Foggia, maltrattamenti e violenze sessuali nei confronti di pazienti ricoverati in una Rsa: arrestati 4 operatori s… - repubblica : Foggia, abusi sessuali e maltrattamenti sugli ospiti di una Rsa: arrestati 4 operatori socio-sanitari - lacittanews : 03 agosto 2022 11:01 Le indagini sono partite dopo che alla polizia è giunta una lettera anonima in cui si racconta… - abboapk : #Foggia, abusi sessuali e maltrattamenti sugli ospiti di una Rsa: arrestati 4 operatori socio-sanitari… - Andrea80821276 : RT @LaGazzettaWeb: Rsa dell'orrore nel Foggiano: anziani violentati e maltrattati, 4 oss ai domiciliari -

La polizia diha arrestato quattro operatori socio - sanitari, tutti ai domiciliari, che lavorano in unadell'hinterland di Manfredonia. Sono indagati per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti ...- La Polizia di, ha eseguito un'ordinanza che dispone gli arresti domiciliari a carico di quattro indagati, tutti operatori socio sanitari impiegati in una R. S. A. del manfredoniano. Il provvedimento emesso ...«La proprietà e la direzione della Stella Maris non hanno alcuna responsabilità e risultano danneggiate dalle condotte dei dipendenti, che saranno immediatamente sottoposti a sospensione cautelare». L ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...