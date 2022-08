Elezioni | Virginia Raggi non è d' accordo con le regole per le candidature nel M5s

add966 : RT @napam_51: M5S, Giuseppe Conte l'epurator prova a liberarsi dei “rivali” Raggi e Di Battista - Homo_novus1 : RT @napam_51: M5S, Giuseppe Conte l'epurator prova a liberarsi dei “rivali” Raggi e Di Battista - napam_51 : RT @napam_51: M5S, Giuseppe Conte l'epurator prova a liberarsi dei “rivali” Raggi e Di Battista - napam_51 : M5S, Giuseppe Conte l'epurator prova a liberarsi dei “rivali” Raggi e Di Battista - Ultron65 : RT @tempoweb: Giuseppe #Conte l'epurator prova a liberarsi dei “rivali” #Raggi e #DiBattista #m5s #elezioni #3agosto #iltempoquotidiano ht… -

Raggi ha sollevato la questione sulla stesura delle regole M5S, a proposito delle candidature alle prossimepolitiche. E' lei, secondo l'Adnkronos, il 'bastian contrario' del ...Si mette di traversoRaggi nella stesura delle regole M5S sulle candidature alle prossimepolitiche. E' lei, raccontano fonti autorevoli all'Adnkronos, il 'bastian contrario' del comitato di garanzia, ...L'ex sindaca di Roma 'saltata' in base alla regola dei due mandati si batte per tenere in piedi anche gli altri paletti ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Governo, verso le elezioni: accordo Letta-Calenda. Tensione con Verdi e Si. DIRETTA ...