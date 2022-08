Elezioni politiche del 25 settembre, a Bergamo richiesti 432 scrutatori (Di mercoledì 3 agosto 2022) Bergamo. I cittadini iscritti all’albo delle persone idonee alla funzione di scrutatore di seggio elettorale possono manifestare, attraverso il modulo telematico già sul sito del Comune di Bergamo, la propria disponibilità a prestare servizio in occasione delle Elezioni politiche del prossimo 25 settembre 2022. La dichiarazione di disponibilità deve essere presentata entro il 26 agosto attraverso lo sportello telematico https://www.comune.Bergamo.it/action:c a794:dichiarare.disponibilita.referendum. Presso gli uffici del Comune è già attivo il servizio per la compilazione assistita della domanda per tutti coloro che ne avessero necessità, previo appuntamento al numero telefonico 035399333. Cose da sapere È possibile svolgere il compito di scrutatore di seggio elettorale se si è ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 agosto 2022). I cittadini iscritti all’albo delle persone idonee alla funzione di scrutatore di seggio elettorale possono manifestare, attraverso il modulo telematico già sul sito del Comune di, la propria disponibilità a prestare servizio in occasione delledel prossimo 252022. La dichiarazione di disponibilità deve essere presentata entro il 26 agosto attraverso lo sportello telematico https://www.comune..it/action:c a794:dichiarare.disponibilita.referendum. Presso gli uffici del Comune è già attivo il servizio per la compilazione assistita della domanda per tutti coloro che ne avessero necessità, previo appuntamento al numero telefonico 035399333. Cose da sapere È possibile svolgere il compito di scrutatore di seggio elettorale se si è ...

