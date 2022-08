Dl Aiuti bis in arrivo: nuovo taglio del cuneo fiscale e rivalutazione pensioni. Sindacati insoddisfatti (Di mercoledì 3 agosto 2022) - Nel provvedimento, domani sul tavolo del Cdm, anche 900 milioni per lo sconto benzina fino a settembre e una rivalutazione delle pensioni del 2%. Cgil e Uil: 'Per i lavoratori ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 3 agosto 2022) - Nel provvedimento, domani sul tavolo del Cdm, anche 900 milioni per lo sconto benzina fino a settembre e unadelledel 2%. Cgil e Uil: 'Per i lavoratori ...

