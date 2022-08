Covid Lazio | bollettino oggi 3 agosto | 22 vittime | 4 047 nuovi contagi - Cronaca - quotidiano net

Giorgiolaporta : Questa signora poteva essere salvata da un #infarto e invece in quanto positiva al #covid, con la superficialità tu… - TuttoSuRoma : Covid Lazio, bollettino di mercoledì 3 agosto: 4047 nuovi casi e 22 morti, 1778 contagi a #Roma - FnsCisllazio : RT @TuttoCassino: RadioCassinoStereo: Lazio – Carenza di personale, sovraffollamento e Covid nelle carceri: l’appello della FNS CISL LAZIO.… - FnsCisllazio : RT @rietin_vetrina: FNS CISL Lazio: “Sovraffollamento di 521 detenuti nelle carceri laziali”. Un caso Covid nel carcere di Rieti https://t.… - inblu2000it : RT @TV2000it: ??#Covid bollettino di oggi #3agosto 45.621 nuovi casi e 171 morti Scendono i #ricoveri ordinari (-239) Tasso #positività s… -

nel, bollettino del 29 luglio: 3.958 contagiati, 16 vittime Roma, 3 agosto 2022 - Andamento altalenante dei contagi, fra salite e discese. Oggi nelsu 4.047 tamponi molecolari e 16.I casi a Roma città sono a quota 1.778", sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione, Alessio D'Amato, nel bollettinoquotidiano. Lombardia - Sono 5.572 i nuovi contagi da ...In Emilia Romagna si registrano 4.191 casi in più rispetto a ieri, su un totale di 21.891 tamponi. Nelle ultime 24 ore in Lombardia i nuovi casi sono 5.572, i morti 20. Nel Lazio si registrano 4.047 n ...Il rapporto tra positivi e tamponi è al 19,6%. Scendono i casi a Roma città oggi a quota 1.778. In calo i ricoveri ...