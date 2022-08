Cassazione | disabili in corsia preferenziale senza preavviso

(Di mercoledì 3 agosto 2022) La: il disabile può transitare sullacomunicare preventivamente la targa al Comune. Nessuna norma del regolamento al Cds subordina l’esercizio del diritto degli invalidi all’assolvimento di un onere informativo ulteriore in favore dell’ente locale – Fatta giustizia – secondo un comunicato di “Sportello dei diritti” – nei confronti per i portatori di handicap e contro gli accertatori che si ostinano nella prassi della richiesta preventiva di passaggio quando dovrebbe essere sufficiente una comunicazione a posteriori. In questo caso di specie ad essere bastonato dai giudici di legittimità è il Comune di Milano. Il disabile può transitare sullae nelle ztlcomunicare preventivamente la targa al Comune. ...

