Calcio | il Milan ricorda Villiam Vecchi | ' continuerà a parare da lassù'

(Di mercoledì 3 agosto 2022)o, 3 ago. - (Adnkronos) - "Sempre vicino al, sempre rossonero. L'eroe di Saloniccoda. Commozione infinita in tutti iisti per la scomparsa di. Condoglianze alla famiglia del nostro storico numero 1 e Mister dei portieri Campioni d'Europa 2003 e 2007". Così ilsu Twitteril suo ex portierescomparso oggi all'età di 73 anni.

Gazzetta_it : Leao, sarà l'anno della consacrazione. Da Pallone d'Oro - capuanogio : ?? Rassegnatevi, il #Milan è forte anche quest'anno - Gazzetta_it : Milan, sfuma anche l'arrivo di #Sanches: il portoghese va al Psg - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LUTTO - Morto Villiam Vecchi, ex portiere di Milan, Cagliari, Como e Spal - apetrazzuolo : LUTTO - Morto Villiam Vecchi, ex portiere di Milan, Cagliari, Como e Spal -

Aveva accompagno il tecnico anche nelle esperienze precedenti alla Juve, al Parma e alla Reggiana, mentre da giocatore aveva vestito le maglie di, Cagliari, Como e Spal.IN AGGIORNAMENTO Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookieIl Milan è ad un passo da Tommaso Mancini, attaccante classe 2004 del Vicenza: i rossoneri hanno infatti battuto la concorrenza di tutte le big italiane e ha messo le mani su uno dei giovani prospetti ...Milano, 3 ago. - "Sempre vicino al Milan, sempre rossonero. L'eroe di Salonicco continuerà a parare da lassù. Commozione infinita in tutti i milanisti per la sc ...