Biblioteca Angelo Mai aperta tutto il mese di agosto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Siete rimasti in città? State cercando una fuga dal caldo? Avete bisogno di continuare le vostre ricerche o i vostri studi? La Biblioteca Civica Angelo Mai rimane aperta per tutto il mese di agosto e offre a studiosi e visitatori ambienti freschi e arieggiati grazie a una ventilazione naturale. Da lunedì a venerdì, dalle 8.45 alle 17.30, passando per una piazza Vecchia inondata di sole, potete varcare liberamente il portone di ingresso di Palazzo Nuovo e rilassarvi nell'Atrio scamozziano, dove è allestita una mostra che presenta alcune pagine pubblicitarie di riviste pubblicate tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Entrate quindi nell'attigua saletta dove sono esposte alcune novità librarie, che potete tranquillamente leggere o prendere in prestito. Se le novità non ...

