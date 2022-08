Autopsia Alika, "asfissia violenta e choc emorragico" (Di mercoledì 3 agosto 2022) E' stato causato da una "asfissia violenta con concomitante choc emorragico interno" il decesso del venditore ambulante nigeriano 39enne Alika Ogorchuckwu ucciso a Civitanova Marche a seguito di una ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) E' stato causato da una "con concomitanteinterno" il decesso del venditore ambulante nigeriano 39enneOgorchuckwu ucciso a Civitanova Marche a seguito di una ...

