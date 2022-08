Tennis, ATP Los Cabos 2022: Berankis al secondo turno, bene gli australiani Hijikata e Purcell (Di martedì 2 agosto 2022) Si è aperto il torneo ATP 250 di Los Cabos in Messico. Nella notte si sono svolti alcuni dei match del primo turno e tra questi c’è stata la vittoria di Ricardas Berankis sul francese Quentin Halys in due set con il punteggio di 7-6 7-5. Il lituano avrebbe dovuto affrontare all’esordio Fabio Fognini, ma il ligure si è ritirato dal torneo visto che ha vinto ad Umago la finale di doppio, che si era giocata sabato notte e dunque avrebbe avuto poco tempo per raggiungere il Messico. Buona la prima anche per gli australiani Rinky Hijikata e Max Purcell. Il primo, numero 224 del mondo, è stato fortunato con il sorteggio, visto che ha beccato il messicano Pacheco Mendez, che si trova oltre la millesima posizione nel ranking ATP. Il padrone di casa si è anche ritirato nel corso del ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) Si è aperto il torneo ATP 250 di Losin Messico. Nella notte si sono svolti alcuni dei match del primoe tra questi c’è stata la vittoria di Ricardassul francese Quentin Halys in due set con il punteggio di 7-6 7-5. Il lituano avrebbe dovuto affrontare all’esordio Fabio Fognini, ma il ligure si è ritirato dal torneo visto che ha vinto ad Umago la finale di doppio, che si era giocata sabato notte e dunque avrebbe avuto poco tempo per raggiungere il Messico. Buona la prima anche per gliRinkye Max. Il primo, numero 224 del mondo, è stato fortunato con il sorteggio, visto che ha beccato il messicano Pacheco Mendez, che si trova oltre la millesima posizione nel ranking ATP. Il padrone di casa si è anche ritirato nel corso del ...

