Sorteggio playoff Conference League 2022/2023 con la Fiorentina oggi in tv: orario e diretta streaming (Di martedì 2 agosto 2022) La Conference League 2022/2023 è già iniziata con i primi turni preliminari, ma adesso è tempo di fare sul serio con l’ingresso delle cosiddette ‘big’. Grande attesa per conoscere gli abbinamenti, in particolar modo per l’unica rappresentante italiana che sarà impegnata nella competizione, la Fiorentina. Ai viola spetterà il compito di tenere alto il tricolore nella competizione, che nella prima edizione ha visto trionfare la Roma. L’evento andrà in scena nella giornata di oggi, martedì 2 agosto, alle ore 14:oo e sarà trasmesso in diretta streaming sul sito dell’Uefa. Sportface.it seguirà il tutto in diretta attraverso un live testuale e costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LA diretta TESTUALE DEL ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Laè già iniziata con i primi turni preliminari, ma adesso è tempo di fare sul serio con l’ingresso delle cosiddette ‘big’. Grande attesa per conoscere gli abbinamenti, in particolar modo per l’unica rappresentante italiana che sarà impegnata nella competizione, la. Ai viola spetterà il compito di tenere alto il tricolore nella competizione, che nella prima edizione ha visto trionfare la Roma. L’evento andrà in scena nella giornata di, martedì 2 agosto, alle ore 14:oo e sarà trasmesso insul sito dell’Uefa. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso un live testuale e costanti aggiornamenti in tempo reale. SEGUI LATESTUALE DEL ...

sportface2016 : #ConferenceLeague, orario e come vedere in diretta il sorteggio dei playoff con la #Fiorentina - fiorentina_it : La #Fiorentina sarà testa di serie domani al sorteggio per i playoff di @europacnfleague (ore 14). Si deciderà anch… - Fiorentinanews : In attesa del sorteggio di domani, ecco le otto squadre che la #Fiorentina potrebbe trovare ai playoff di… - sportface2016 : Sorteggio playoff #ConferenceLeague con la #Fiorentina domani in tv: orario e diretta streaming - KingLoDo3 : RT @SEE_E_SPORTS: Questa vedremo il girone D sfidarsi più sfida quarto posto e sorteggio Playoff Ore 21.30 non mancate dal nostro @Giggin… -