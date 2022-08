Rita De Crescenzo disperata: “Mio figlio è scappato dalla comunità” (Di martedì 2 agosto 2022) “Vi devo dare una brutta notizia, mio figlio è scappato dalla comunità”. A dirlo è Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana che due giorni fa ha fatto sapere che il figlio 14enne è stato portato in comunità dai servizi sociali. Ieri sera aveva pubblicato un nuovo video in cui diceva che il figlio sarebbe stato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 2 agosto 2022) “Vi devo dare una brutta notizia, mio”. A dirlo èDe, la tiktoker napoletana che due giorni fa ha fatto sapere che il14enne è stato portato indai servizi sociali. Ieri sera aveva pubblicato un nuovo video in cui diceva che ilsarebbe stato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

romvantic : RT @feritedansia: comunque la situazione di rita de crescenzo e il figlio in comunità : non è possibile che sia andato lì solo perché non f… - AndreaC_1998_ : @fedstweets Con il kit fuxia può giusto andare al Pride con Rita De Crescenzo - latestachefuma : non ci credo i servizi sociali hanno tolto il figlio a rita de crescenzo - kyoshisays : @sstarstrvck tenerezza????? mi stai dando del ‘tenero’????? ora grazie a me farai la fine di rita de crescenzo - kurasabi : come è possibile che il figlio di rita de crescenzo sia finito in comunità solo per aver smesso di andare a scuola -