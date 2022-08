Regione Lazio – Bando per patto tra generazioni (Di martedì 2 agosto 2022) da 7 milioni di euro – Pubblicato oggi sul sito della Regione Lazio il Bando “patto tra generazioni” da sette milioni di euro. L’avviso, alla sua seconda edizione, si colloca nell’ambito delle 21 azioni di Politica Attiva condivise dalla Giunta regionale con le Parti Sociali nel Protocollo per le Politiche Attive del Lavoro sottoscritto a marzo del 202. In particolare, con tale misura si vuole continuare ad intervenire sull’inserimento lavorativo e occupazionale con interventi rivolti sia alle persone che al sistema delle imprese, sostenendo l’accesso al mercato del lavoro. L’obiettivo è quello di rendere più efficace la misura senza gravare sulle imprese in termini di maggiori oneri burocratici, sostenendo così – con più incisività – la positiva ripresa delle dinamiche occupazionali del territorio in ... Leggi su romadailynews (Di martedì 2 agosto 2022) da 7 milioni di euro – Pubblicato oggi sul sito dellailtra” da sette milioni di euro. L’avviso, alla sua seconda edizione, si colloca nell’ambito delle 21 azioni di Politica Attiva condivise dalla Giunta regionale con le Parti Sociali nel Protocollo per le Politiche Attive del Lavoro sottoscritto a marzo del 202. In particolare, con tale misura si vuole continuare ad intervenire sull’inserimento lavorativo e occupazionale con interventi rivolti sia alle persone che al sistema delle imprese, sostenendo l’accesso al mercato del lavoro. L’obiettivo è quello di rendere più efficace la misura senza gravare sulle imprese in termini di maggiori oneri burocratici, sostenendo così – con più incisività – la positiva ripresa delle dinamiche occupazionali del territorio in ...

Agenzia_Ansa : Lucio Dalla, a settembre una mostra-evento al Museo dell'Ara Pacis. A Roma, nel decennale della sua scomparsa, 'Anc… - Mov5Stelle : In Regione Lazio abbiamo approvato il nuovo Piano Energetico Regionale che, recependo finalmente i più ambiziosi ob… - fattoquotidiano : Zingaretti: “Mie dimissioni da presidente della Regione Lazio solo dopo un’eventuale elezione in Parlamento” - LavoroLazio_com : Regione Lazio, Battisti: 'Nuovo 'Patto tra generazioni' per favorire nuova occupazione' 'La Regione Lazio rinnova… - LavoroLazio_com : Regione Lazio: pubblicato bando “Patto tra generazioni” da sette milioni di euro Pubblicato oggi sul sito della Re… -