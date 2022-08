(Di martedì 2 agosto 2022) Laha ildi prendere "le misure necessarie per proteggere la suae integrità territoriale". Lo ha detto il ministero degli Esteri russo, citato dall'agenzia Interfax, in merito ...

TerrinoniL : Mosca, Cina ha il diritto di difendere la sua sovranità - Ultima Ora - Maga_Dada_ : RT @dariodangelo91: 48/n Mosca soffia sul fuoco. Il ministero degli Esteri russo dichiara: La #Cina ha il diritto di assumere 'le misure ne… - AMW53235028 : RT @dariodangelo91: 48/n Mosca soffia sul fuoco. Il ministero degli Esteri russo dichiara: La #Cina ha il diritto di assumere 'le misure ne… - Gio_Scorza : RT @putino: La dichiarazione più scontata del pianeta: Mosca che afferma che la Cina ha diritto a prendere contromisure per proteggere la s… - universo_astro : RT @dariodangelo91: 48/n Mosca soffia sul fuoco. Il ministero degli Esteri russo dichiara: La #Cina ha il diritto di assumere 'le misure ne… -

Laha il diritto di prendere "le misure necessarie per proteggere la sua sovranità e integrità territoriale". Lo ha detto il ministero degli Esteri russo, citato dall'agenzia Interfax, in merito ...AL FIANCO DI PECHINO - Laha il diritto di prendere 'le misure necessarie per proteggere la sua sovranità e integrità territoriale'. Lo ha detto il ministero degli Esteri russo, citato ...Il “tre passi avanti e due indietro” di Xi. Ma stavolta ci poteva “scappare il morto”: l’incidente in grado di scatenare un disastroso conflitto era davvero a ...La Cina ha il diritto di prendere "le misure necessarie per proteggere la sua sovranità e integrità territoriale". Lo ha detto il ministero degli Esteri russo, citato dall'agenzia Interfax, in merito ...