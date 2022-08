Mercato Napoli: Meret sempre più lontano, il nome del sostituto in diretta (Di martedì 2 agosto 2022) Il Napoli conta di poter accogliere Kepa Arrizabalaga quanto prima, magari entro la giornata di sabato – ultimo giorno del ritiro di Castel Di Sangro -, e la trattativa in corso con il Chelsea è indirizzata in questo senso. Il club azzurro dovrà, però, prendere una decisione in merito al futuro di chi azzurro lo è già oggi, ossia Alex Meret. Il portiere friulano era pronto a firmare, ma il più che possibile sbarco dell’estremo difensore spagnolo in maglia azzurra complica, e non di poco, le cose. A fare il punto della situazione è il giornalista Carlo Alvino, nel corso dello Speciale Ritiro in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato: “Se tra domani e venerdì Kepa dovesse arrivare al Napoli, il piano della società partenopea può essere quello di mandare in prestito Alex ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 2 agosto 2022) Ilconta di poter accogliere Kepa Arrizabalaga quanto prima, magari entro la giornata di sabato – ultimo giorno del ritiro di Castel Di Sangro -, e la trattativa in corso con il Chelsea è indirizzata in questo senso. Il club azzurro dovrà, però, prendere una decisione in merito al futuro di chi azzurro lo è già oggi, ossia Alex. Il portiere friulano era pronto a firmare, ma il più che possibile sbarco dell’estremo difensore spagnolo in maglia azzurra complica, e non di poco, le cose. A fare il punto della situazione è il giornalista Carlo Alvino, nel corso dello Speciale Ritiro in onda su Radio Kiss Kiss. Di seguito, quanto evidenziato: “Se tra domani e venerdì Kepa dovesse arrivare al, il piano della società partenopea può essere quello di mandare in prestito Alex ...

