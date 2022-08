Manchester City, Premier League conferma: la squadra è ancora sotto indagine sul FPF (Di martedì 2 agosto 2022) Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha confermato al The Times che il Manchester City è ancora sotto indagine per le presunte violazioni del Fair Play Finanziario della lega inglese. Una vicenda che risale addirittura al 2014, quando il Der Spiegel aveva diffuso dei documenti volti a provare una serie di irregolarità commesse dalla squadra otto volte vincitrice del maggiore campionato inglese. Nel 2018 la Premier League fece poi partire ufficialmente un’indagine, che a quanto pare è ancora in corso. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Richard Masters, amministratore delegato della, hato al The Times che ilper le presunte violazioni del Fair Play Finanziario della lega inglese. Una vicenda che risale addirittura al 2014, quando il Der Spiegel aveva diffuso dei documenti volti a provare una serie di irregolarità commesse dallaotto volte vincitrice del maggiore campionato inglese. Nel 2018 lafece poi partire ufficialmente un’, che a quanto pare èin corso. SportFace.

