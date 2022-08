Maltempo su Cordenons | tre azzurri in programma

(Di martedì 2 agosto 2022) Per colpa delle intense piogge è stato rivisto ildella “Serena Wines Tennis Cup 1881”, ATP Challenger in scena sul “rosso” della città friulana. Sono tre i giocatori italiani impegnati

A partire dalle 2 della notte, il Nue 112 ha ricevuto più di 100 chiamate di soccorso tecnico dai Comuni di San Quirino, Roveredo in Piano,, Vivaro ed Aviano. Il. La stazione di ......il Giardino della Biblioteca Civica Centro Culturale "Aldo Moro" in Via Traversagna 4 a, ... In caso diavrà luogo in Sala Consiliare. Alle 21 presso il Parco Galvani si terrà La ...