La decisione di vendere Ita è giustissima, anzi: si dovrebbe cedere anche la quota restante (Di martedì 2 agosto 2022) Il governo sembra intenzionato a procedere con la privatizzazione di Ita Airways, la compagnia nata dalle ceneri della vecchia e fallita Alitalia. Secondo quanto riferito da fonti di stampa, il prossimo consiglio dei ministri dovrebbe dare il via libera alla cessione dell'80 per cento del vettore alla cordata Msc-Lufthansa. Se le cose andranno davvero così, sarà una buona notizia per i contribuenti, che va a merito dell'esecutivo. Nel passato, la coincidenza con le scadenze elettorali ha rallentato o impedito questo genere di operazioni. Nel 2008, quando Alitalia stava per essere acquisita da AirFrance-Klm, fu proprio lo scontro elettorale a determinare lo stallo e poi il fallimento della trattativa. Nel 2013, all'indomani del voto, una maggioranza fragile e composita decise di non lasciare andare la compagnia, aprendo sì le porte a soci privati, ma ...

