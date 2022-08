Il padre delle ragazze morte a Riccione: «Stavo male e non sono andato a prenderle» (Di martedì 2 agosto 2022) Vittorio Pisanu di solito andava a prendere le figlie all'uscita della discoteca. Non si sa perché la ragazza più grande sia scesa sui binari. L'altra avrebbe cercato di salvarla Leggi su vanityfair (Di martedì 2 agosto 2022) Vittorio Pisanu di solito andava a prendere le figlie all'uscita della discoteca. Non si sa perché la ragazza più grande sia scesa sui binari. L'altra avrebbe cercato di salvarla

rtl1025 : ?? Sono due sorelle di 15 e 17 anni residenti in provincia di Bologna, le ragazze investite questa mattina da un tre… - globalistIT : - lacittanews : Sabato sera Valerio Pisanu avrebbe dovuto accompagnare le figlie Giulia e Alessiaalla festa alla discoteca Peter Pa… - 4nnabeI : sarò una delle poche che i genitori non li vuole assieme però per mio padre questo è un male per la famiglia deve e… - nuovaferrara : Morte travolte dal treno: Giulia e Alessia e la telefonata al padre prima di morire. Sentito un giovane che le ha p… -