I giganti della tecnologia stanno aprendo la strada al futuro senza password (Di martedì 2 agosto 2022) Il futuro potrebbe essere passwordless, ovvero senza password. Allo scorso World password Day, l’iniziativa organizzata da Intel per promuovere la sicurezza informatica, i giganti tech Apple, Google e Microsoft hanno annunciato che stanno lavorando allo sviluppo di FIDO (Fast Identity Online), un sistema di autenticazione privo di password. Il nuovo standard dovrebbe garantire maggiore sicurezza online, offrendo un livello di protezione superiore rispetto al classico accesso con nome utente e password. Secondo il World Economic Forum, infatti, 8 violazioni su 10 dei dati aziendali sono causate dalla scelta di password deboli, mentre secondo l’azienda specializzata in software antivirus Avast il 90% delle ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 2 agosto 2022) Ilpotrebbe essereless, ovvero. Allo scorso WorldDay, l’iniziativa organizzata da Intel per promuovere la sicurezza informatica, itech Apple, Google e Microsoft hanno annunciato chelavorando allo sviluppo di FIDO (Fast Identity Online), un sistema di autenticazione privo di. Il nuovo standard dovrebbe garantire maggiore sicurezza online, offrendo un livello di protezione superiore rispetto al classico accesso con nome utente e. Secondo il World Economic Forum, infatti, 8 violazioni su 10 dei dati aziendali sono causate dalla scelta dideboli, mentre secondo l’azienda specializzata in software antivirus Avast il 90% delle ...

_an0therw0rld : Also I am thinking. Ma se questi sono stati in un luogo isolato per SECOLI, le malattie che ci stanno a Marley dovr… - infoitsport : I giganti della montagna di Pirandello a Ragusa - quotidianodirg : I giganti della montagna di Pirandello a Ragusa: Applausi e grande successo per la Compagnia Godot…… - oceanerazzurro : RT @FilippoLicari4: Chi se ne frega dell'aumento delle bollette energetiche che porta milioni di persone nella povertà quando i giganti del… - FilippoLicari4 : Chi se ne frega dell'aumento delle bollette energetiche che porta milioni di persone nella povertà quando i giganti… -