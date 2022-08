Conte a testa bassa contro l’accordo Pd-Azione: «La nuova ammucchiata» (Di martedì 2 agosto 2022) «In bocca al lupo alla nuova ammucchiata». Non ha tardato ad arrivare il commento del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, alla notizia del raggiungimento dell’accordo tra Carlo Calenda e Enrico Letta. L’ex presidente del Consiglio aveva già detto qualche giorno fa che al Movimento non interessa l’agenda Draghi, il fondamento politico che sta alla base della coalizione tra Pd e Azione: «Non sappiamo cosa sia». Per questo motivo nel suo messaggio, che non lascia molto spazio all’immaginAzione, Conte ribadisce quelli che saranno gli argomenti che lo distingueranno in campagna elettorale: «Salario minimo legale, lotta all’inquinamento e alla precarietà saranno fuori dalla loro agenda. Nessun problema, ce ne occuperemo noi». L’alleanza politica a livello ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) «In bocca al lupo alla». Non ha tardato ad arrivare il commento del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, alla notizia del raggiungimento deltra Carlo Calenda e Enrico Letta. L’ex presidente del Consiglio aveva già detto qualche giorno fa che al Movimento non interessa l’agenda Draghi, il fondamento politico che sta alla base della coalizione tra Pd e: «Non sappiamo cosa sia». Per questo motivo nel suo messaggio, che non lascia molto spazio all’immaginribadisce quelli che saranno gli argomenti che lo distingueranno in campagna elettorale: «Salario minimo legale, lotta all’inquinamento e alla precarietà saranno fuori dalla loro agenda. Nessun problema, ce ne occuperemo noi». L’alleanza politica a livello ...

sabrinatehilim : RT @Virus1979C: #Conte:'Non ci interessa l'agenda Draghi, non sappiamo cosa sia.Lavoriamo per l'agenda dei cittadini, continuando ad essere… - Trezzano5Stelle : RT @Virus1979C: #Conte:'Non ci interessa l'agenda Draghi, non sappiamo cosa sia.Lavoriamo per l'agenda dei cittadini, continuando ad essere… - infoitinterno : Conte a testa bassa contro l’accordo Pd-Azione: «La nuova ammucchiata» - MovPopulistaIta : RT @GarauSilvana: @GianlucaVasto @Mov5Stelle Avanti, a testa altissima con il #M6S e #Conte. #IoVotoM5SconConte ?????????? ?????????? - algirone : RT @Virus1979C: #Conte:'Non ci interessa l'agenda Draghi, non sappiamo cosa sia.Lavoriamo per l'agenda dei cittadini, continuando ad essere… -