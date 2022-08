Ciclismo, Enrico Simoni vince la prima gara. Il figlio di Gilberto trionfa in solitaria a 16 anni (Di martedì 2 agosto 2022) Il figlio di Gilberto Simoni ha vinto la sua prima corsa ciclistica a livello agonistico. Enrico, tesserato per la Us Montecorona, si è infatti imposto per distacco alla Udine-Subit, prova riservata agli allievi Under 18. Il 16enne trentino, figlio del due volte vincitore del Giro d’Italia (2001 e 2003), ha saputo mettere la propria firma in maniera autorevole su questa classica friulana del calendario giovanile. Il ribattezzato Gibo, ritiratosi nel 2009 dopo essere salito sul podio della Corsa Rosa per ben sette volte complessive, ha scritto sui propri profili social: “La prima Vittoria non si scorda mai! La mia a 16 anni premiato da un Grande prof come Giovanni Battaglin. E oggi la prima di Enrico, ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) Ildiha vinto la suacorsa ciclistica a livello agonistico., tesserato per la Us Montecorona, si è infatti imposto per distacco alla Udine-Subit, prova riservata agli allievi Under 18. Il 16enne trentino,del due volte vincitore del Giro d’Italia (2001 e 2003), ha saputo mettere la propria firma in maniera autorevole su questa classica friulana del calendario giovanile. Il ribattezzato Gibo, ritiratosi nel 2009 dopo essere salito sul podio della Corsa Rosa per ben sette volte complessive, ha scritto sui propri profili social: “LaVittoria non si scorda mai! La mia a 16premiato da un Grande prof come GiovBattaglin. E oggi ladi, ...

ACCPI1946 : Auguri doppi oggi per il vicepresidente ACCPI Matteo #Trentin ed Enrico #Zanoncello che entrambi compiono gli anni… - ciclismo_stt : Enrico Simoni sulle orme di papà Gilberto: 1ª vittoria in Friuli - sportrentino_it : Enrico Simoni sulle orme di papà Gilberto: 1ª vittoria in Friuli - lacustre81 : @N30Exca @Filippomaggi97 Un caso degli ultimi 2/3 anni nel ciclismo, Enrico Zen. 4 mesi di squalifica - ciclismo_stt : La «decima» di Fedrizzi, Elia Andreaus ed Enrico Simoni da podio -