Calciomercato Inter, sospiro di sollievo per Inzaghi: il top può restare (Di martedì 2 agosto 2022) Calciomercato Inter, sospiro sollievo per Simone Inzaghi che adesso spera nella permanenza del giocatore: cambia il futuro del top? L’Inter continua a lavorare, con Marotta e Ausilio in prima linea, per le diverse operazioni di Calciomercato. La squadra continua a sua volta ad allenarsi al meglio in vista della stagione che si avvicina sempre più Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 2 agosto 2022)per Simoneche adesso spera nella permanenza del giocatore: cambia il futuro del top? L’continua a lavorare, con Marotta e Ausilio in prima linea, per le diverse operazioni di. La squadra continua a sua volta ad allenarsi al meglio in vista della stagione che si avvicina sempre più Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : .@Inter: risolto il contratto con Alexis #Sanchez #SerieA #calciomercato - Gazzetta_it : Inter, #Sanchez ai saluti: vicino l'accordo col Marsiglia #calciomercato - DiMarzio : .@Inter: accordo con #Sanchez per la risoluzione del contratto #calciomercato #SerieA - serieAnews_com : ?? #Calciomercato | #Inter, il #Chelsea lavora per chiudere l'affare che porta a #Fofana ?? Si allontana lo spettro… - GiuseppeA_7 : RT @cmdotcom: #Inter, cena dirigenza-#Inzaghi ad Appiano. #Zhang è in America, il tecnico chiede rassicurazioni. #Sanchez, domani l'addio h… -