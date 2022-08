Bruganelli | l’amicizia finita con una conduttrice e le parole su Bonolis dopo i rumor

Leggi su biccy

(Di martedì 2 agosto 2022) A poco più di un mese dal ritorno del Grande Fratello Vip, ieri Soniasi è divertita a rispondere alle domande dei suoi follower. Oltre ad aver spiegato come mai tornerà a fare l’opinionista di Alfonso Signorini (e a lanciare shade ad Adriana Volpe), la produttrice ha anche parlato di un’amicizia che sembra. Un utente ha chiesto a Sonia perché non pubblica più foto insieme a Flora Canto, la moglie di Enrico Brignano: “Ma non sei più amica di Flora Canto? Eravate spesso insieme“. Inaspettatamente laha fatto intendere di non avere più rapporti con la: “Si è vero. Siamo state amiche, ora non ci vediamo più. Le cose nella vita cambiano“.su: “Saremo sempre una coppia noi due”. Sonia ha anche messo a tacere i ...