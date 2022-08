Sostenibilità | torna la campagna antilittering #iolabuttolì

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “non è una parola, ma un modo di vivere”: questo il messaggio lanciato dalla nuova edizione di, laanti-littering promossa da JTI Italia e Save The Planet Onlus, realizzata in collaborazione con l'agenzia cooperativa Pensieri & Colori onlus e curata da Show Reel Agency e il partner tecnico Lombardini22. Unain continua evoluzione che quest'anno, accanto ai “soliti noti” del collettivo Casa Surace, vedrà la collaborazione di alcuni dei nomi più influenti del web – come Alice Venturi, Raissa e Momo, Mandrake e Gianni Quirino Bekkalossi – che saranno protagonisti di una serie di video e contenuti social visibili sui loro profili. Piccole pillole che, con ironia e leggerezza, vogliono sensibilizzare il pubblico su un tema complesso come il corretto ...