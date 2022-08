Sampdoria, Damsgaard verso la cessione: accettata l’offerta del Brentford (Di lunedì 1 agosto 2022) Mikkel Damsgaard sta per lasciare la Sampdoria. I blucerchiati, infatti, stando a quanto riportato da ‘Gianlucadimarzio.com’, hanno accettato l’offerta del Brentford per il fantasista danese, reduce da una stagione complicata a causa di brutti infortuni. La società inglese, dopo una prima offerta ritenuta troppo bassa dai liguri, ha rilanciato mettendo sul piatto 14 milioni di euro più 6 di bonus. Questa volta la proposta è stata accettata dalla Sampdoria e si viaggia a grande velocità verso un accordo definitivo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 agosto 2022) Mikkelsta per lasciare la. I blucerchiati, infatti, stando a quanto riportato da ‘Gianlucadimarzio.com’, hanno accettatodelper il fantasista danese, reduce da una stagione complicata a causa di brutti infortuni. La società inglese, dopo una prima offerta ritenuta troppo bassa dai liguri, ha rilanciato mettendo sul piatto 14 milioni di euro più 6 di bonus. Questa volta la proposta è statadallae si viaggia a grande velocitàun accordo definitivo. SportFace.

