Roma, Ronaldo: «La Champions è un dovere, pericoloso parlare di scudetto» (Di lunedì 1 agosto 2022) L’ex attaccante brasiliano Ronaldo ha parlato della Roma di Mourinho dopo i tanti rinforzi di questo calciomercato Ronaldo il Fenomeno, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche della Roma di José Mourinho che esce molto rinforzata da questo calciomercato estivo. Roma – «Più che altro mi diverte il fascino di Mourinho. Dirigenti, calciatori: a lui è difficile dire di no. E ti fa fare quello che vuole lui, ma convincendoti che è una tua scelta. È l’allenatore giusto per toccare le corde giuste di Dybala, che a Roma può diventare un idolo, come forse alla Juve non si è mai sentito davvero fino in fondo». OBIETTIVI – «Il pericolo per la Roma, se ricordo bene, è la troppa euforia di Roma. Puntare a tornare in ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) L’ex attaccante brasilianoha parlato delladi Mourinho dopo i tanti rinforzi di questo calciomercatoil Fenomeno, in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche delladi José Mourinho che esce molto rinforzata da questo calciomercato estivo.– «Più che altro mi diverte il fascino di Mourinho. Dirigenti, calciatori: a lui è difficile dire di no. E ti fa fare quello che vuole lui, ma convincendoti che è una tua scelta. È l’allenatore giusto per toccare le corde giuste di Dybala, che apuò diventare un idolo, come forse alla Juve non si è mai sentito davvero fino in fondo». OBIETTIVI – «Il pericolo per la, se ricordo bene, è la troppa euforia di. Puntare a tornare in ...

NapoliNewsRobot : SOURCE - tuttonapoli Ronaldo: 'La Roma ha fatto più del Napoli. Azzurri staccati dalla vetta per lo scudetto' - tuttonapoli : Ronaldo: 'La Roma ha fatto più del Napoli. Azzurri staccati dalla vetta per lo scudetto' - zazoomblog : Ronaldo: 'Non vedo il Milan favorito Dybala a Roma un idolo! Se ci fosse stato Lukaku l'anno scorso...�… - KosCrize : RT @forzaroma: Ronaldo: 'La Roma pensi al posto Champions, senza farsi fregare dall’euforia' #ASRoma #SerieA - pmm131x : @atmilan99 Negli anni in cui Ronaldo fu in Italia la lotta scudetto non fu mai tra Juve e Milan 97-98 Inter Juve 98… -