Paragone trova un alleato per le elezioni | Italexit stringe l' accordo

Gianluigi Paragone, leader di Italexit, ha annunciato in un video sui social l'accordo con Alternativa in vista delle elezioni politiche del 25 settembre: "Sono orgoglioso di avere Pino Cabras, di avere Francesco Forciniti e di avere tutti quegli altri ragazzi che come i nostri che hanno fatto un sacrificio, che hanno fatto un sacrificio elettorale. Questa è la forza che vogliono tenere fuori dal Parlamento, ma questa forza è forte perché nasce dal basso, è forte perché nasce dal popolo. Gli amici di Alternativa, con cui abbiamo fatto le battaglie insieme, stanno con noi e su questo simbolo ci sarà anche il simbolo di Alternativa". Il matrimonio tra Italexit e Alternativa è stato ufficializzato anche da una nota congiunta: "È con estrema soddisfazione che Italexit per l'Italia ...

