sportli26181512 : Milan, i retroscena dell'affare De Ketelaere: la prima segnalazione, 40 aerei presi e la concorrenza del Psg: Quell… - Giacomobacci2 : RT @cmdotcom: #Calciomercato #Milan, i retroscena dell'affare #DeKetelaere: la prima segnalazione, 40 aerei presi e la concorrenza del #Psg… - lakakadonkey : RT @cmdotcom: #Calciomercato #Milan, i retroscena dell'affare #DeKetelaere: la prima segnalazione, 40 aerei presi e la concorrenza del #Psg… - cmdotcom : #Calciomercato #Milan, i retroscena dell'affare #DeKetelaere: la prima segnalazione, 40 aerei presi e la concorrenz… - MilanWorldForum : Fabregas e il retroscena sul Milan Le dichiarazioni-) -

Corriere dello Sport

Nel corso della conferenza stampa di presentazione , Fabregas ha svelato anche unsulriportato da Tuttomercatoweb:Commenta per primo Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il giocatore delAlessandro Florenzi ha rivelato unlegato al periodo precedente all'arrivo al: 'Mi avevano già cercato quando c'era Boban, a gennaio 2020, ma io avevo dato da due giorni la ... "Milan, i retroscena su De Ketelaere: la segnalazione di Simic e la concorrenza del Psg" Charles De Ketelaere (nella foto) si vestirà di rossonero, non ci sono dubbi. L'inizio della sua avventura al Milan è alle porte, cresce l'attesa ...Il calciomercato, si sa, non va sempre come tutti si aspettano. Molte volte i dirigenti lavorano sottotraccia per chiudere dei colpi importanti ma, non ...