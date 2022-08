(Di lunedì 1 agosto 2022) La tregua non è durata molto. Conè anche arrivato il caldo di sempre. Quello che da qualche mese a questa parte ci sta facendo vivere giornate d’inferno che stanno risultando, giorno dopo giorno, sempre più pericolose. Tornano i 35 ° nella Capitale che, nelle ore più calde, potrebbe registrare temperature più elevate.Caldo torrido, afa e umidità. Questo lo scenario che si descrive nelle. Lo scenario che ormai siamo abituati a vivere. Le temperature si alzeranno soprattutto in metà settimana, dove ci sarà unaspinta dell’anticiclone africano. La giornata più calda dovrebbe essere Giovedì dove si raggiungeranno picchi di 37/38°.1 ...

DPCgov : ???? Ogni giorno la Rete dei Centri Funzionali: ????? Elabora previsioni meteo ???? Monitora i fenomeni e il loro impatto… - Agenzia_Ansa : Buongiorno da #ANSA I Queste le previsioni del tempo per oggi 1 agosto 2022 - CorriereCitta : Meteo, previsioni di oggi 1 agosto 2022: nuova ondata di calore su Roma e Lazio - andreastoolbox : Previsioni meteo a Roma dell’1 agosto | Sky TG24 - PrimaStampa_eu : PREVISIONI METEO PROVINCIA CATANIA – Ritorna l'anticiclone: allerta meteo. Ecco cosa ci attende nelle prossime ore. -

Domenica prossima, poi, se prenderà corpo la discesa fredda ilinizierà ad essere compromesso ... QUI TUTTE LE, la prima settimana di agosto iniziata oggi sarà caratterizzata da una nuova ondata di caldo africano portata dall'anticiclone che giorno dopo giorno si affermerà con sempre più ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...