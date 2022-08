Lo zerbino del Pd Giarrusso asfalta Conte | Che fine farà al voto

(Di lunedì 1 agosto 2022) Il marasma interno al Movimento 5Stelle è la «cronaca di un disastro annunciato». Questa la sintesi di Dino, già inviato de 'Le Iene', europarlamentare ed esponente di spicco del M5S, dal quale è uscito il 25 maggio per dar vita al partito 'Sud chiama Nord'con l'ex sindaco di Messina Cateno De Luca. Onorevole, per il M5S la strada sembra in salita. Come vede questa corsa in solitaria? «Lo sfacelo a cui stiamo assistendo era ampiamente previsto. Il M5S sta scontando la totale inettitudine di, che è stato un bravo premier ma un pessimo capo politico. Da due anni a questa parteha trasformato il Movimento nellodel Pd, con l'unico scopo finale di arrivare a un'alleanza alle politiche. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: dopo averlo fagocitato, il Pd ...

Dino Giarrusso contro Giuseppe Conte: "Zerbino del Pd, che fine farà al voto"