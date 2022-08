Koulibaly chiama Terry: “A Napoli avevo la numero 26…” l’emozione del difensore (Di lunedì 1 agosto 2022) Kalidou Koulibaly chiama John Terry per chiedergli di poter indossare la maglia numero 26. Il difensore a Napoli aveva quel numero e vuole continuare ad utilizzarlo, ma al Chelsea quella maglia appartiene storicamente ad un giocatore che ha fatto la storia del club: John Terry. Un calciatore che fatto anche la storia del calcio e che in qualche modo mette in soggezione un altro grande calciatore: Kalidou Koulibaly che gli chiede il permesso di poter indossare la maglia con il numero 26. La maglia numero 26 di John Terry non è mai stata ritirata dal Chelsea, ma nessuno l’ha più indossata dopo l’addio del difensore.Koulibaly telefonata a ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 1 agosto 2022) KalidouJohnper chiedergli di poter indossare la maglia26. Ilaveva quele vuole continuare ad utilizzarlo, ma al Chelsea quella maglia appartiene storicamente ad un giocatore che ha fatto la storia del club: John. Un calciatore che fatto anche la storia del calcio e che in qualche modo mette in soggezione un altro grande calciatore: Kalidouche gli chiede il permesso di poter indossare la maglia con il26. La maglia26 di Johnnon è mai stata ritirata dal Chelsea, ma nessuno l’ha più indossata dopo l’addio deltelefonata a ...

