Fiorentina, ore decisive per il futuro di Dragowski (Di lunedì 1 agosto 2022) Come riportato dal quotidiano La Nazione, le prossime 48 ore saranno decisive in casa Fiorentina per capire il futuro di Dragowski. Il giocatore... Leggi su calciomercato (Di lunedì 1 agosto 2022) Come riportato dal quotidiano La Nazione, le prossime 48 ore sarannoin casaper capire ildi. Il giocatore...

sportli26181512 : Fiorentina: entro due giorni ci sarà una cessione: Le prossime 48 ore saranno decisive per il trasferimento del por… - Tiarossi2 : RT @ValePieraccini: (#QS) Entro 48 ore verrà definito il futuro del difensore serbo Nikola #Milenkovic. Il centrale non è sceso in campo ne… - ValePieraccini : (#QS) Entro 48 ore verrà definito il futuro del difensore serbo Nikola #Milenkovic. Il centrale non è sceso in camp… - ertandem24 : Nelle ultime ore offerto nuovamente all'Inter Odriozola, esterno destro del Real Madrid, quest'anno alla Fiorentina… - ghevinc : Solo il grande circo mediatico fiorentino aveva visto in Quarta il grande difensore erede della tradizione e scuola… -